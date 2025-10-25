Il Napoli risorge 3-1 all' Inter e testa solitaria della classifica

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli risorge dal buio di Eindhoven e lo fa senza un centravanti di ruolo. Ci pensano i centrocampisti De Bruyne, McTominay ed Anguissa a restituire ad Antonio Conte il primo posto e un'iniezione di fiducia dopo la figuraccia in Olanda col Psv. A farne le spese, dopo sette vittorie di fila, è l'Inter di Chivu, sfortunata e nervosa, sconfitta 3-1 in un big match che metteva in palio la vetta dopo il passo falso del Milan di ieri. La serata perfetta dei partenopei è rovinata solo in parte dall'infortunio di De Bruyne, vittima di un problema muscolare accusato proprio durante l'esecuzione del rigore del vantaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Napoli risorge, 3-1 all'Inter e testa solitaria della classifica

