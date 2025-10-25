Il Napoli rinasce Conte trascinato dal centrocampo | Inter battuta 3-1 al Maradona

Ottava giornata di Serie A che prosegue con il big match andato in scena allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli ed Inter, conclusosi con la vittoria per 3-1 della formazione partenopea. I ragazzi di Antonio Conte reagiscono quindi dopo le ultime due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, che avevano fatto suonare un campanello d’allarme. Dopo una serie di sette successi di fila tra tutte le competizioni, cadono invece i nerazzurri, che perdono l’occasione per proiettarsi in testa alla classifica, dove invece salgono gli azzurri a quota 18 punti. Decidono De Bruyne, McTominay e Anguissa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il Napoli rinasce, Conte trascinato dal centrocampo: Inter battuta 3-1 al Maradona

