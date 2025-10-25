Il Napoli più forte degli infortuni e delle provocazioni di un fumoso Lautaro
Serviva la reazione, è arrivata dai senatori e da Conte. Anguissa, McTominay e Di Lorenzo sugli scudi. Il coach british-pugliese con la mossa di Neres punta ha spiazzato la difesa di Chivu. Un’unica amarezza l’infortunio di De Bruyne, probabilmente grave. Nel primo tempo il primo quarto d’ora è di studio ma è l’Inter a rendersi pericolosa con un colpo di testa di Bastoni e un tiro di Chalanoglu. Poi Spinazzola rischia il patatrac con un passaggio arretrato deviato e Vanja salva su Lautaro a botta sicura. Bisogna aspettare il 20° per il primo tiro del Napoli con Gilmour che al limite tira fuori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Terremoto oggi ad Avellino, forte scossa avvertita a Napoli, Salerno e Benevento - facebook.com Vai su Facebook
TuttoNapoli.net - X Vai su X
Napoli, il punto sugli infortuni: Politano recuperato, Rrahmani ancora out - Una lunga serie di infortuni ha colpito il Napoli in questo inizio stagione: ecco il punto sulla questione, partendo da Politano. Come scrive ilnapolista.it
Serie A, allarme infortuni: 180 partite saltate per problemi muscolari, +45% rispetto all'anno scorso - Nell’ultima giornata di Serie A prima della seconda sosta Nazionali delle quattro previste a calendario quest’anno, diversi calciatori si sono fermati per guai muscolari. Riporta gazzetta.it
L'agente di Lukaku: "Certi infortuni ti segnano, ma tornerà più forte di prima" - Nel corso della sua lunga intervista rilasciata a SportMediaset, Federico Pastorello, agente tra gli altri di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato di lui e del fatto che stia bruciando le ... Da tuttomercatoweb.com