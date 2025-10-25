Il Napoli piega l’Inter 3-1 e torna in testa | De Bruyne segna e s’infortuna

Il big match dell'ottava giornata della Serie A vede il Napoli di Antonio Conte tornare a fare la voce grossa e confermarsi come una delle favorite per la lotta allo scudetto. I partenopei riescono ad avere la meglio dell'Inter di Chivu al Maradona portandosi a casa tre punti pesantissimi con una prestazione finalmente convincente. Ad aprire i conti nel primo tempo è Kevin De Bruyne, che converte un calcio di rigore ma non ha il tempo di festeggiare, visto che deve uscire per un problema muscolare. I nerazzurri chiudono il primo tempo assediando la porta dei campani, colpiscono diversi pali ma senza fortuna.

