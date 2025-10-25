Il Napoli piega l’Inter 3-1 e torna in testa | De Bruyne segna e s’infortuna

Ilgiornale.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il big match dell’ottava giornata della Serie A vede il Napoli di Antonio Conte tornare a fare la voce grossa e confermarsi come una delle favorite per la lotta allo scudetto. I partenopei riescono ad avere la meglio dell’Inter di Chivu al Maradona portandosi a casa tre punti pesantissimi con una prestazione finalmente convincente. Ad aprire i conti nel primo tempo è Kevin De Bruyne, che converte un calcio di rigore ma non ha il tempo di festeggiare, visto che deve uscire per un problema muscolare. I nerazzurri chiudono il primo tempo assediando la porta dei campani, colpiscono diversi pali ma senza fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il napoli piega l8217inter 3 1 e torna in testa de bruyne segna e s8217infortuna

© Ilgiornale.it - Il Napoli piega l’Inter 3-1 e torna in testa: De Bruyne segna e s’infortuna

Approfondisci con queste news

napoli piega l8217inter 3Il Napoli piega l’Inter 3-1 e torna in testa: De Bruyne segna e s’infortuna - Il big match del sabato vede i partenopei cinici quanto basta affossare i nerazzurri di Chivu con due reti in contropiede nella ripresa di McTominay ed Anguissa. Secondo ilgiornale.it

Napoli, primato solitario in classifica: Pisa battuto 3-2, ma al Maradona è ancora sofferenza - Il Pisa è avversario vero e spaventa due volte il Maradona: ... Segnala napoli.repubblica.it

Quattro su quattro, il Napoli in Serie A batte tutti: vittoria sofferta per Conte, 3-2 al Pisa - Il Napoli trova la quarta vittoria su quattro partite in Serie A, battendo il Pisa in una partita molto più complicata di quelle che erano le ... Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Piega L8217inter 3