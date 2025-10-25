Il Napoli non perde tre partite consecutive da Mazzarri due anni fa Corsera

Napoli-Inter sfida scudetto e anche occasione per gli azzurri per rilanciarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Torino e Psv. Il Corriere della sera legge la supersfida di oggi alle 18 con Alessandro Bocci. Ecco l’estratto dedicato al Napoli. Conte ha fatto il percorso inverso. All’inizio i risultati hanno mascherato le difficoltà, che sono progressivamente venute fuori ed esplose fragorosamente nell’ultima notte di Champions. La pressione della supersfida è sulle spalle dei campioni d’italia, che hanno perso 4 delle ultime 7 gare, comprese le ultime due e non arrivano a tre sconfitte di fila da due anni, con Mazzarri in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli non perde tre partite consecutive da Mazzarri, due anni fa (Corsera)

