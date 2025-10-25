Il Napoli liquida l' Inter 3-1 e torna in vetta alla classifica

AGI - Il  Napoli  risorge dal buio di Eindhoven e lo fa senza un  centravanti di ruolo. Ci pensano i  centrocampisti  De Bruyne, McTominay ed Anguissa a restituire ad  Antonio Conte  il  primo posto  e un'iniezione di fiducia dopo la figuraccia in Olanda col Psv. A farne le spese, dopo sette vittorie di fila, è l' Inter  di Chivu, sfortunata e nervosa, sconfitta  3-1  in un  big match  che metteva in palio la  vetta  dopo il passo falso del Milan di ieri. La  serata perfetta  dei  partenopei  è rovinata solo in parte dall' infortunio di De Bruyne, vittima di un  problema muscolare  accusato proprio durante l'esecuzione del  rigore del vantaggio. 🔗 Leggi su Agi.it

