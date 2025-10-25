Il Napoli ha Saturno contro Conte ha ammorbidito il sergente di ferro che è in lui Corsera
Il Napoli ha Saturno contro, Conte impegnato in iniezioni di fiducia e autostima (Corsera) Vigilia di Napoli-Inter, vigilia di infortuni per i campioni d’Italia, ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Conte deve rinunciare ancora a Hojlund, che ha provato ad allenarsi col gruppo senza mai troppe speranze, alla fine infatti ha dato forfeit; non può attuare il turn over in porta che aveva immaginato per l’indisponibilità di Meret che si è fratturato un dito del piede e resterà fuori almeno fino a dicembre. Saturno è contro, tocca al comandante Antonio trovare soluzioni affinché i pianeti si rimettano giusti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Il Napoli ha Saturno contro, Conte ha ammorbidito il sergente di ferro che è in lui (Corsera) Tanti infortuni, dopo il 6-2 in Olanda il tecnico ha percorso la strada del dialogo, in qualche caso della comprensione. E della pazienza. Annullato il ritiro. https://www.iln - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Inter, Renica: «Contro i neroazzurri sarà la gara della svolta» - «Dopo una sconfitta come quella contro il Psv doveva prendersi le sue responsabilità ... Segnala ilmattino.it
Napoli, Hojlund: "Difficile in 11 contro 11, figuriamoci in 10. De Bruyne fuori? Rispettiamo le scelte di Conte" - 0 sul campo del Manchester City nella prima giornata di Champions League: "Penso che sia molto difficile giocare qua contro il ... Secondo calciomercato.com
Napoli, doppia lesione per Lobotka e Politano: i tempi di recupero - Il centrocampista slovacco e l'esterno, che ha dovuto rinunciare alla convocazione di Gattuso per ... Secondo corrieredellosport.it