Il Napoli ha Saturno contro Conte ha ammorbidito il sergente di ferro che è in lui Corsera

Vigilia di Napoli-Inter, vigilia di infortuni per i campioni d'Italia, ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Conte deve rinunciare ancora a Hojlund, che ha provato ad allenarsi col gruppo senza mai troppe speranze, alla fine infatti ha dato forfeit; non può attuare il turn over in porta che aveva immaginato per l'indisponibilità di Meret che si è fratturato un dito del piede e resterà fuori almeno fino a dicembre. Saturno è contro, tocca al comandante Antonio trovare soluzioni affinché i pianeti si rimettano giusti.

