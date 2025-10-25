Il Napoli cancella Eindhoven calando un tris all' Inter | De Bruyne ko dopo il rigore McTominay e Anguissa mattatori
NAPOLI-INTER 3-1 MARCATORI: 33' pt De Bruyne (rig); 9' st McTominay, 14' st Calhanoglu (rig), 22' st Anguissa. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6.5, Buongiorno 6 (45' st Beukema sv), Juan Jesus 6.5, Spinazzola 7 (45' st Gutierrez sv); Gilmour 6; Politano 6 (36' st Elmas sv), Anguissa 7, De Bruyne 7 (37' pt Olivera 6), McTominay 7.5; Neres 7 (36' st Lang sv). In panchina: Ferrante,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il Napoli cancella Eindhoven calando un tris all'Inter: De Bruyne (ko dopo il rigore), McTominay e Anguissa mattatori - Ci pensano i centrocampisti De Bruyne, McTominay ed Anguissa a restituire ad ... Come scrive msn.com