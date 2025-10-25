Il Napoli batte l’Inter tra rigori infortuni e nervi tesi | McTominay e compagni tornano in vetta

Il Napoli torna alla vittoria per 3-1 contro l’Inter e si riprende la testa della classifica dopo il pareggio del Milan contro il Pisa. A decidere la sfida tesissima i gol di De Bruyne su calcio di rigore (poi uscito per infortunio), McTominay e Anguissa: per l’Inter aveva accorciato le distante Hakan Calhanoglu su calcio di rigore per fallo di mano di Buongiorno. Con questi tre punti, gli azzurri salgono a 18 punti (vetta solitaria in attesa della Roma), mentre l’Inter rimane ferma a 15, al terzo posto in classifica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Napoli batte l’Inter tra rigori, infortuni e nervi tesi: McTominay e compagni tornano in vetta

