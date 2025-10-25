Il Napoli batte l’Inter 3-1 e vola in vetta in solitaria | De Bruyne segna il rigore e si fa male
Canta Napoli. E sono note di rinascita. La squadra di Conte esce dalla zona grigia in cui si era infilata nelle ultime settimane e contro l’Inter si prende davanti al pubblico del ‘Maradona’ una vittoria pesante per 3-1 che gli consente di issarsi in vetta solitaria (aspettando domenica la Roma contro il Sassuolo) operando di una lunghezza il sorpasso sul Milan. Con un rigore dubbio firmato da De Bruyne (poi uscito per infortunio) e due azioni in ripartenza geniali concluse magistralmente nella ripresa da McTominay e Anguissa, spezza la striscia positiva di vittorie dell’Inter che durava da sette partite trovando in un colpo solo fiducia, autostima e ottimismo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
