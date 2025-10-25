Il Napoli batte l’Inter 3-1 e vola in vetta in solitaria | De Bruyne segna il rigore e si fa male

Lapresse.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Canta Napoli. E sono note di rinascita. La squadra di Conte esce dalla zona grigia in cui si era infilata nelle ultime settimane e contro l’Inter si prende davanti al pubblico del ‘Maradona’ una vittoria pesante per 3-1 che gli consente di issarsi in vetta solitaria (aspettando domenica la Roma contro il Sassuolo) operando di una lunghezza il sorpasso sul Milan. Con un rigore dubbio firmato da De Bruyne (poi uscito per infortunio) e due azioni in ripartenza geniali concluse magistralmente nella ripresa da McTominay e Anguissa, spezza la striscia positiva di vittorie dell’Inter che durava da sette partite trovando in un colpo solo fiducia, autostima e ottimismo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

il napoli batte l8217inter 3 1 e vola in vetta in solitaria de bruyne segna il rigore e si fa male

© Lapresse.it - Il Napoli batte l’Inter 3-1 e vola in vetta in solitaria: De Bruyne segna il rigore e si fa male

News recenti che potrebbero piacerti

napoli batte l8217inter 3Serie A: Napoli batte l'Inter 3-1 e vola in testa - De Bruyne si fa male trasformando il rigore al 33', raddoppio di McTominay al 54', rigore di Çalhanoglu al 59', Anguissa al 66' (ANSA) ... Segnala ansa.it

napoli batte l8217inter 3Tre calci alla crisi: il Napoli batte l'Inter e torna in vetta. De Bruyne ko - Nella ripresa bis di McTominay, Calhanoglu la riapre, Anguissa firma il 3- Da rainews.it

Napoli-Inter 3-1: video, gol e highlights - Apre le marcature il rigore di De Bruyne (che si fa male al momento del tiro), poi nel secondo tempo il destro al volo di ... Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Batte L8217inter 3