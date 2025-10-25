Il Museo Marini riparte di slancio Iniziati i lavori a palazzo del Tau | E una mostra su Marino pittore

Una doppia ristrutturazione: quella i cui effetti si vedranno su Palazzo del Tau, con l’attesa apertura del cantiere per la realizzazione delle opere di adeguamento antincendio, e quella che invece riguarda più profondamente la "struttura" Fondazione. Il che si sta traducendo in un lavoro imponente che comprende la completa digitalizzazione del patrimonio (operazione tutt’altro che banale che durerà ancora per un po’), l’archiviazione delle autentiche, il riallacciarsi di relazioni con analoghe fondazioni d’arte italiane e anche con tutte quelle realtà che ospitano opere del maestro (Museo del ‘900 a Milano, Musei Vaticani, Guggenheim a Venezia, per dirne alcune). 🔗 Leggi su Lanazione.it

