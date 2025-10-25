Il Mostro | la miniserie Netflix di Sollima scava nell’orrore delle piste dimenticate

Li chiamavano “ compagni di merende “. Così la stampa battezzò Pietro Pacciani e i suoi presunti complici Mario Vanni e Giancarlo Lotti, sospettati di essere i responsabili degli otto duplici omicidi che terrorizzarono Firenze tra il 1968 e il 1985. Quella definizione grottesca era nata da una frase pronunciata da Vanni in tribunale «Io sono stato a fa’ delle merende co’ i’ Pacciani, no?» ed entrò velocemente nell’italiano colloquiale, usata con leggerezza, ma nascondendo dietro a quelle parole una vicenda orribile. Ed è proprio da quell’orrore che nasce Il Mostro, la nuova serie Netflix disponibile dal 22 ottobre 2025 con quattro episodi e diretta da Stefano Sollima, il regista del film Suburra e delle serie Romanzo Criminale e Gomorra. 🔗 Leggi su Panorama.it

