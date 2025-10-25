Il Monza non lascia scampo a una Reggiana arrendevole | 3-1 all’U-Power Stadium

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza, 25 ottobre 2025 – Ora non sembrano esserci più dubbi. Il Monza ha iniziato a correre davvero. Ai biancorossi basta un primo tempo ai limiti della perfezione per avere la meglio di una Reggiana troppo arrendevole. All’U-Power Stadium i brianzoli, sotto gli occhi dei proprietari americani Lauren Crampsie e Brandon Berger, si impongono 3-1. Decidono la doppietta di un Dany Mota incontenibile e l’eurogol di Izzo. Ma in generale è l’intera squadra a impressionare nella doppia fase. Nemmeno il momentaneo pari di Novskovich scalfisce le sempre più solide certezze del Monza. Davanti sempre brillante Keita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il monza non lascia scampo a una reggiana arrendevole 3 1 all8217u power stadium

© Sport.quotidiano.net - Il Monza non lascia scampo a una Reggiana arrendevole: 3-1 all’U-Power Stadium

News recenti che potrebbero piacerti

monza lascia scampo reggianaIl Monza non lascia scampo a una Reggiana arrendevole: 3-1 all’U-Power Stadium - In casa i brianzoli, sotto gli occhi dei proprietari americani Lauren Crampsie e Brandon Berger, si impongono 3- Segnala sport.quotidiano.net

monza lascia scampo reggianaOra è super Monza, Dany Mota e Izzo abbattono la Reggiana 3-1! - I biancorossi, ora secondi in classifica, si sbarazzano degli emiliani nel primo tempo. Riporta mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Monza Lascia Scampo Reggiana