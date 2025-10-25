Il Monza non lascia scampo a una Reggiana arrendevole | 3-1 all’U-Power Stadium
Monza, 25 ottobre 2025 – Ora non sembrano esserci più dubbi. Il Monza ha iniziato a correre davvero. Ai biancorossi basta un primo tempo ai limiti della perfezione per avere la meglio di una Reggiana troppo arrendevole. All’U-Power Stadium i brianzoli, sotto gli occhi dei proprietari americani Lauren Crampsie e Brandon Berger, si impongono 3-1. Decidono la doppietta di un Dany Mota incontenibile e l’eurogol di Izzo. Ma in generale è l’intera squadra a impressionare nella doppia fase. Nemmeno il momentaneo pari di Novskovich scalfisce le sempre più solide certezze del Monza. Davanti sempre brillante Keita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
