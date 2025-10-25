Il monito di Trump ad Hamas | Restituisca i corpi degli ostaggi

«Abbiamo una pace forte in Medio Oriente e credo ci siano chance che possa essere eterna. Hamas deve iniziare a restituire velocemente i corpi degli ostaggi morti, inclusi due americani, o i Paesi coinvolti» nella pace "agiranno. Alcuni dei corpi sono difficili da raggiungere ma altri possono essere restituiti ora ma per qualche ragione non lo sono». Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il monito di Trump ad Hamas: "Restituisca i corpi degli ostaggi"

