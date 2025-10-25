Il monito di Draghi | ' Europa sotto attacco unica via un federalismo pragmatico
«Oggi la prospettiva per l’Europa è tra le più difficili che io ricordi. Quasi ogni principio su cui si fonda l’Unione è sotto attacco». Lo ha affermato l’ex presidente della Bce ed ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in occasione della consegna del premio Princesa de Asturias per la cooperazione internazionale. «Abbiamo costruito - ha osservato l’ex premier - la nostra. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Monito del presidente: preoccupano le disuguaglianze e i contratti pirata "Le risorse dello Stato sono sostenute dalle tasse di dipendenti e pensionati". Leggi l'articolo #Mattarella - facebook.com Vai su Facebook
Il monito di Draghi: "'Europa sotto attacco, unica via un federalismo pragmatico" - «Oggi la prospettiva per l’Europa è tra le più difficili che io ricordi. Segnala msn.com
Draghi: 'Europa sotto attacco, unica via un federalismo pragmatico' - "Non in ossequio a un sogno ma per necessità, il futuro dell'Europa deve essere un percorso verso il federalismo. Riporta ansa.it
Draghi: «L’Europa è sotto attacco» - Ha un’unica via di fronte a sé: “un federalismo pragmatico” che le permetta di andare avanti sui temi strategici. Lo riporta msn.com