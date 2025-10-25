Lo street style ha parlato. L’accoppiata gonna svasata e stivali è stata decretata come una delle formule moda di tendenza da sfoggiare a ripetizione quest’autunno. Il connubio tra A-line skirt e boots, infatti, mette d’accordo il desiderio di praticità che ci assale quando fa più freddo e quello di mettere insieme ogni giorno un look femminile e interessante. Niente di più semplice. E visto che di gonne dalla silhouette svasata e di stivali ce ne sono tantissime varianti, le possibilità sono infinite. Spaziando tra accostamenti casual o eleganti, classici o insoliti, spontanei o studiati ad arte. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il modello svasato ad A forma un’accoppiata strepitosa con i boots da giocare durante la stagione fredda