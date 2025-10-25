Il misterioso incendio nella casa di produzione del docufilm sull' omicidio Mattarella

Un atto doloso o, forse, un semplice corto circuito. Sta di fatto che sono ancora sconosciute le cause dell' incendio che, giovedì 23 ottobre, ha completamente distrutto gli uffici al sesto piano della casa di produzione cinematografica "42esimo Parallelo", con sede in piazza Risorgimento a Roma. La stessa società editoriale che ha prodotto il docufilm della regista Giorgia Furlan " Magma. Mattarella, il delitto perfetto " sull'omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione Sicilia ucciso il 6 gennaio del 1980 a Palermo. L'incendio. Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, sarebbe stata un'addetta alle pulizie a segnalare la presenza del rogo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il misterioso incendio nella casa di produzione del docufilm sull'omicidio Mattarella

