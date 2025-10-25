Il mio viaggio con il mieloma | l’e-book di Alberto Bellone è disponibile su Amazon anche con Kindle Unlimited
Un medico dall’altra parte del camice. Nel suo nuovo e-book “Il mio viaggio con il mieloma”, disponibile da oggi su Amazon e incluso in Kindle Unlimited, Alberto Bellone racconta con voce diretta il passaggio da specialista a paziente: dalla diagnosi di mieloma multiplo alla scelta di mettere conoscenze e vissuto al servizio di chi affronta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
"C'è una guarigione del corpo e c'è una guarigione dell'anima. Perché ho scritto il Concerto MM22 mentre ero in ospedale? Per manifestare la mia fragilità e la mia voglia di combattere". Giovanni Allevi MM sta per mieloma multiplo, 22 sta per 2022, l'ann - facebook.com Vai su Facebook
