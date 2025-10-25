Il mio viaggio con il mieloma | l’e-book di Alberto Bellone è disponibile su Amazon anche con Kindle Unlimited

Periodicodaily.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un medico dall’altra parte del camice. Nel suo nuovo e-book “Il mio viaggio con il mieloma”, disponibile da oggi su Amazon e incluso in Kindle Unlimited, Alberto Bellone racconta con voce diretta il passaggio da specialista a paziente: dalla diagnosi di mieloma multiplo alla scelta di mettere conoscenze e vissuto al servizio di chi affronta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

il mio viaggio con il mieloma l8217e book di alberto bellone 232 disponibile su amazon anche con kindle unlimited

© Periodicodaily.com - “Il mio viaggio con il mieloma”: l’e-book di Alberto Bellone è disponibile su Amazon (anche con Kindle Unlimited)

Altri contenuti sullo stesso argomento

mio viaggio mieloma l8217e“Il mio viaggio con il mieloma” di Alberto Bellone da oggi su Amazon, disponibile con Kindle unlimited - “Il mio viaggio con il mieloma” di Alberto Bellone da oggi su Amazon, disponibile con Kindle unlimited ... Segnala politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Mio Viaggio Mieloma L8217e