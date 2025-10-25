Il mio segreto… Andrea Sempio la confessione a Quarto Grado Decide di parlare
Nella puntata del 24 ottobre di Quarto Grado è andata in onda una nuova intervista ad Andrea Sempio. Il 37enne, unico indagato nella riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, ha affrontato davanti alle telecamere le numerose indiscrezioni circolate in questi giorni, dalle presunte incongruenze sullo scontrino del parcheggio di Vigevano – legato al suo alibi – al testimone spuntato ora che lo smentirebbe, fino alle ipotesi sui presunti legami con il santuario della Bozzola. Sempio ha risposto punto per punto a quello che lui ha definito “balle”, parlando anche del rapporto con il suo ex avvocato Massimo Lovati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
