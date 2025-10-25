Il Mio Diario cambia volto | la Polizia trasforma l’agenda scolastica in un quaderno didattico interattivo per educare alla legalità

Presentata al Teatro Sala Umberto di Roma la nuova edizione de “Il Mio Diario”, il progetto didattico promosso dalla Polizia di Stato con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

mio diario cambia volto“Il Mio Diario” cambia volto: la Polizia trasforma l’agenda scolastica in un quaderno didattico interattivo per educare alla legalità - Presentata al Teatro Sala Umberto di Roma la nuova edizione de “Il Mio Diario”, il progetto didattico promosso dalla Polizia di Stato con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Lo riporta orizzontescuola.it

mio diario cambia volto“Il Mio Diario” della Polizia di Stato arriva nelle scuole siracusane - Gli studenti delle quarte elementari della provincia di Siracusa riceveranno in dono il quaderno didattico “Il mio Diario” della Polizia di Stato. Come scrive siracusaoggi.it

mio diario cambia voltoPolizia di Stato, presentata la nuova edizione del Quaderno Didattico "Il Mio Diario" - È stata presentata ieri, presso il teatro "Sala Umberto" di Roma, la nuova edizione del Quaderno Didattico "Il Mio Diario" realizzato dalla Polizia di Stato. msn.com scrive

