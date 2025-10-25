Il meglio delle tendenze | 5 colori +1 da indossare per questo autunno inverno

Il guardaroba dell’autunno-inverno 2025 2026 si tinge di colori eleganti e di personalità. Le passerelle dettano le tendenze di stagione: il colore è protagonista assoluto, ma in una veste raffinata, intensa e soprattutto mai banale. Sono cinque le tonalità che domineranno la stagione: grigio, bordeaux, polvere, petrolio e giallo. Le nuance più intense dominano la scelta degli accessori, mentre quelle più classiche sono compagne della vita di tutti i giorni. In comune, hanno la capacità di trasformare ogni look in una dichiarazione di stile. Bordeaux: la nuova intensità. Questa nuance riesce essere chic e allo stesso tempo audace. 🔗 Leggi su Amica.it

