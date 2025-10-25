Il mare in tempesta davanti a Capri | il viaggio impossibile del traghetto dalla Sicilia

Il video dura pochi secondi, ma basta per restituire tutta la potenza del mare. Il traghetto della Siremar, partito dalla Sicilia e diretto a Napoli, viene sballottato dalle onde alte e dal vento di ponente che in queste ore flagella il golfo di Napoli. A riprendere la scena, diffusa sui social, è il video che dalla costa di Capri mostra la nave in balia delle onde, inclinata e lenta, come se avanzasse dentro una montagna d’acqua. Mare grosso e vento da ponente. Il vento di ponente, con raffiche fino a 50 chilometri orari, ha messo in crisi l’intero sistema dei collegamenti marittimi tra la terraferma e le isole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il mare in tempesta davanti a Capri: il viaggio “impossibile” del traghetto dalla Sicilia

