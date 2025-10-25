Il maratoneta delle costruzioni è bergamasco | in 51 anni ha lavorato 86.700 ore

Ecodibergamo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL RICONOSCIMENTO. Si chiama Oliviero Carsana, ha 65 anni ed è di Calcinate. È stato premiato a Bari ai Cassa Edile Awards. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

il maratoneta delle costruzioni 232 bergamasco in 51 anni ha lavorato 86700 ore

© Ecodibergamo.it - Il «maratoneta» delle costruzioni è bergamasco: in 51 anni ha lavorato 86.700 ore

Altri contenuti sullo stesso argomento

maratoneta costruzioni 232 bergamascoIl «maratoneta» delle costruzioni &#232; bergamasco: in 51 anni ha lavorato 86.700 ore - Si chiama Oliviero Carsana, ha 65 anni ed è di Calcinate. Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Maratoneta Costruzioni 232 Bergamasco