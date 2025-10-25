Il Mantova cerca la vittoria a Bari er rilanciarsi
Mantova, 25 ottobre 2025 – La principale certezza che accompagna il delicato confronto che si giocherà (domenica 26 ottobre alle 17.15) tra Bari e Mantova è che nessuna delle due contendenti si può permettere un passo falso. Entrambe si trovano nella zona calda della classifica e devono trovare la forza e i punti necessari per imprimere al proprio cammino una svolta che non può più aspettare. In questo senso sono diversi gli ostacoli che dovrà affrontare la squadra di Possanzini, reduce da due pareggi che hanno per lo meno “frenato” l’emorragia di risultati. La situazione . Il gruppo biancorosso, salvo intoppi dell’ultima ora, è quasi al completo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
