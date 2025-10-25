Il Mantova cerca la vittoria a Bari er rilanciarsi

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mantova, 25 ottobre 2025 – La principale certezza che accompagna il delicato confronto che si giocherà (domenica 26 ottobre alle 17.15) tra Bari e Mantova è che nessuna delle due contendenti si può permettere un passo falso. Entrambe si trovano nella zona calda della classifica e devono trovare la forza e i punti necessari per imprimere al proprio cammino una svolta che non può più aspettare. In questo senso sono diversi gli ostacoli che dovrà affrontare la squadra di Possanzini, reduce da due pareggi che hanno per lo meno “frenato” l’emorragia di risultati. La situazione . Il gruppo biancorosso, salvo intoppi dell’ultima ora, è quasi al completo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il mantova cerca la vittoria a bari er rilanciarsi

© Sport.quotidiano.net - Il Mantova cerca la vittoria a Bari er rilanciarsi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mantova cerca vittoria bariIl Mantova cerca la vittoria a Bari er rilanciarsi - Trasferta delicata contro una squadra invischiata nelle zone di bassa classifica proprio come per Possanzini e i suoi. Da sport.quotidiano.net

mantova cerca vittoria bariMantua seeks victory in Bari to relaunch itself - A tricky away match against a team stuck in the lower reaches of the table, just like Possanzini and his team. Riporta sport.quotidiano.net

mantova cerca vittoria bariPronostico Bari vs Mantova – 26 Ottobre 2025 - Mantova accende l’interesse degli appassionati di Serie B: la sfida del 26 Ottobre 2025 alle 17:15 allo Stadio San Nicola mette di fronte ... Lo riporta news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Mantova Cerca Vittoria Bari