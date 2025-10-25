Il malore e la caduta da 7 metri dal muro del Pantheon la tragedia del turista giapponese trovato morto a Roma
Un uomo di 69 anni è morto nella serata di venerdì 24 ottobre a Roma dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. La vittima è Morimasa Hibino, un turista giapponese. Secondo le ricostruzioni, l’uomo è precipitato nel fossato da un’altezza di circa 7 metri. Inutili i soccorsi. Per raggiungerlo, i pompieri hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso che si trova all’esterno del Pantheon. Il malore e la caduta. Morimasa si trovava a Roma per una vacanza con la figlia. A farlo precipitare dal muro del Pantheon sarebbe stato un malore, che gli ha fatto perdere l’equilibrio. Dopo l’allarme lanciato dalla figlia, in lacrime ed evidente stato di shock, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Open.online
