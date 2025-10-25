Il malessere del lavoro | un fenomeno inquietante e in crescita

Spesso, quando incontro lavoratori e lavoratrici, avverto nelle loro parole un forte attaccamento al lavoro, ma anche l’emergere di un malessere crescente, che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti nella società contemporanea. Non si tratta solo di insoddisfazione o frustrazione: il fenomeno abbraccia una vasta gamma di problematiche, dal burnout alla depressione, dall’ansia al senso di impotenza. Questo disagio, troppo spesso sottovalutato o ignorato, ha effetti devastanti non solo sul benessere individuale, ma anche sulle performance aziendali e sulla salute collettiva della società. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

