il lungomare pisano chiude al traffico fino al 22 marzo nei pomeriggi festivi

Pisa, 24 ottobre 2025 - Sono state pubblicate nei giorni scorsi le ordinanze della Polizia Municipale che dispongono limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta nella località di Marina di Pisa, valide dal 26 ottobre 2025 al 22 marzo 2026 nei giorni festivi e nelle domeniche, e in occasione della 49ª edizione della “Marcia mare-città-pineta”, in programma domenica 26 ottobre, che riguarderà anche la zona di Tirrenia. Chiusure festive sul lungomare di Marina di Pisa. A partire da domenica 26 ottobre 2025 e fino al 22 marzo 2026, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, nei giorni di domenica e festivi anche infrasettimanali, saranno in vigore provvedimenti temporanei di viabilità che interesseranno le seguenti strade: via Padre Agostino da Montefeltro, piazza Sardegna (lato mare), via Repubblica Pisana, piazza Baleari braccetto sud (tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana), piazza Baleari braccetto nord (tratto compreso tra via Maiorca e via Tullio Crosio), via Tullio Crosio (dal braccetto nord di piazza Baleari a piazza Viviani e tratto compreso tra piazza Viviani e strada fondo chiuso). 🔗 Leggi su Lanazione.it

