Per il progetto di riqualificazione del chilometro di lungomare delle colonie di Ponente, arriva un ulteriore finanziamento di 1,7 milioni che consentirà di ampliare il progetto e completare la riqualificazione di tutta via Colombo, arrivando fino all’incrocio con via Magellano. Dopo la realizzazione completa di tutto il sistema fognario che il quartiere attendeva dal secolo scorso, e l’inaugurazione del primo stralcio dei lavori, era già in programma la riqualificazione della strada di accesso al mare che costeggia il canale Zadina e si interseca con via Colombo, e l’accesso al mare di via Pinzon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il lungomare di Ponente si allarga con 1,7 milioni