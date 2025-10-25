Il lungomare di Ponente si allarga con 1,7 milioni
Per il progetto di riqualificazione del chilometro di lungomare delle colonie di Ponente, arriva un ulteriore finanziamento di 1,7 milioni che consentirà di ampliare il progetto e completare la riqualificazione di tutta via Colombo, arrivando fino all’incrocio con via Magellano. Dopo la realizzazione completa di tutto il sistema fognario che il quartiere attendeva dal secolo scorso, e l’inaugurazione del primo stralcio dei lavori, era già in programma la riqualificazione della strada di accesso al mare che costeggia il canale Zadina e si interseca con via Colombo, e l’accesso al mare di via Pinzon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
