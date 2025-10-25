il limbo dei balcani nel nuovo disordine globale

Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine 0225 – “Tempi Impazziti”, ordinabile qui. Trema l’ordine mondiale. Gli equilibri geopolitici definiti nel 1945 e ricalibrati nel 1990 sono sotto scacco. « Grande è la confusione sotto il cielo» e questo disordine scuote in particolare le frontiere dell’Europa. Le linee di confine orientali, che partono dall’Ucraina, attraversano la Moldova e arrivano fino al Caucaso. E poi la sponda sud, quel Mediterraneo allargato che si estende dal mondo arabo fino al Sahel. Ma anche i Balcani, quella zona di confine nel cuore del nostro continente, dove si intrecciano da secoli Europa centrale, mondo russo e turco-medio-orientale, creando un incrocio di identità così dense e interrelate che la sostituzione di una sola di esse scatenerebbe un caos globale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

