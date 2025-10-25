Il leggendario Orient Express da Parigi arriva in costiera
CiùCiùCiù il leggendario treno rivive i fasti del Gran Tour. Occhio al dress code. I jeans non sono ammessi. Il dress code per una romantica cena a lume di candela è smoking per lui e abito da sera per lei. Il Belmond Luxury train gioiellino della maison LV, tutto velluti, boiserie e ottoni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
? Nel 2026 il leggendario treno d’altri tempi collegherà la capitale francese con la celebre località campana. Un viaggio esclusivo tra eleganza, storia e fascino mediterraneo Leggi l'articolo #OrientExpress - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo Orient Express da Parigi verso la Costiera Amalfitana: quando parte e quanto costa l'esperienza esclusiva - Express debutterà il 4 maggio con un inedito viaggio da Parigi a Pompei: ecco tutte le informazioni sui prezzi. Scrive meteo.it
Orient Express, rinascita di una leggenda: anteprima del treno storico nella mostra "1925–2025: un secolo di Art Déco" a Parigi - Orient Express, rinascita di una leggenda: anteprima del treno storico nella mostra 1925–2025: un secolo di Art Déco a Parigi ... Secondo turismoitalianews.it
Il nuovo Orient Express da Parigi alla Costiera Amalfitana: dal 4 maggio 2026 parte il viaggio tra cultura, storia e panorami - Express, gestito da Belmond (brand del gruppo LVMH), inaugurerà un nuovo itinerario che da Pa ... ilvescovado.it scrive