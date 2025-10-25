Il Lecco di Valente è cinico Renate battuto nel black out di Meda

Un lampo di Sipos nel buio di Meda: il Lecco batte il Renate. Una squadra gagliarda viene a capo di un match infinito, caratterizzato dal lungo black-out di un riflettore e da tanti episodi. Decidono ancora una volta il gol del centravanti e le parate di Furlan.Al 19', dal nulla, il vantaggio del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

