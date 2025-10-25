Il gusto fa rima con solidarietà Serata speciale di degustazioni con i ragazzi de La Quercia
Gusto e solidarietà in un contesto artistico di pregio. Questa sera nelle sale della storica Canonica verrà proposta una iniziativa di “ degustazione solidale ” in cui i protagonisti saranno i ragazzi dell’associazione di famiglie La Quercia che serviranno alle persone presenti vini, salumi e formaggi di qualità. La proposta è nata dalla collaborazione tra il Lions Club Milano Ovest e l’azienda Bennati, con il coinvolgimento dell’Anffas, de La Quercia e la squadra di calcio Arluno Special, e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Bernate Ticino. I partecipanti possono scegliere se gustare l’aperitivo a buffet o se invece partecipare alla degustazione di alcuni vini di pregio, assecondati da taglieri di salumi e formaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Da msn.com