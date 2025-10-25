Sono state giornate frenetiche e ricche di stravolgimenti. Ma i giorni passano e la partita con il Livorno, quasi decisiva per la stagione del Perugia, si avvicina. Ieri l’allenatore biancorosso, Tedesco, ha scelto una seduta di allenamento sotto i riflettori in vista della notturna del Curi che chiuderà il turno. Quale sarà il Grifo più giusto per il debutto del nuovo corso? Giovanni Tedesco nelle sue prime sedute di allenamento ha fatto qualche prova, con alcune certezze: la prima è rappresentata dalla difesa a quattro davanti a Gemello, la seconda è il ritorno in attacco di Daniele Montevago e la terza sembra essere l’impiego di Giunti in posizione più avanzata, sia se sarà 4-2-3-1 sia nel caso di 4-3-2-1 testato ieri (in chiusura Tedesco ha provato anche il 4-3-3). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Grifo di Tedesco tra esperimenti e certezze. Torna la difesa a quattro, Giunti più avanzato