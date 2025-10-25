Il Grifo di Tedesco tra esperimenti e certezze Torna la difesa a quattro Giunti più avanzato
Sono state giornate frenetiche e ricche di stravolgimenti. Ma i giorni passano e la partita con il Livorno, quasi decisiva per la stagione del Perugia, si avvicina. Ieri l’allenatore biancorosso, Tedesco, ha scelto una seduta di allenamento sotto i riflettori in vista della notturna del Curi che chiuderà il turno. Quale sarà il Grifo più giusto per il debutto del nuovo corso? Giovanni Tedesco nelle sue prime sedute di allenamento ha fatto qualche prova, con alcune certezze: la prima è rappresentata dalla difesa a quattro davanti a Gemello, la seconda è il ritorno in attacco di Daniele Montevago e la terza sembra essere l’impiego di Giunti in posizione più avanzata, sia se sarà 4-2-3-1 sia nel caso di 4-3-2-1 testato ieri (in chiusura Tedesco ha provato anche il 4-3-3). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Primo allenamento per Giovanni Tedesco alla guida del Grifo nel segno del 4-2-3-1. Angella capitano, Broh rilanciato in mediana. Lunedì sera la sfida al Livorno dell'ex Formisano. E STASERA (ORE 19) SAREMO IN COLLEGAMENTO CON IL CURI PER L'AL - facebook.com Vai su Facebook
Giovanni Tedesco, cuore di Grifo: «L'emozione è grande. Tutti insieme dobbiamo invertire la rotta» - X Vai su X
Il Grifo di Tedesco tra esperimenti e certezze. Torna la difesa a quattro, Giunti più avanzato - L’allenatore sta provando più soluzioni a centrocampo e in attacco: Montevago in pole position per una maglia in avvio ... sport.quotidiano.net scrive