Il giornalista Alessandro Sahebi | Aggredito da neofascisti mentre ero con la mia compagna e nostro figlio di sei mesi

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista è stato aggredito a Roma in via Merulana mentre era insieme alla compagna, la scrittrice Francesca Bubba, e il loro bimbo di sei mesi. "Volevano che mi levassi la felpa con scritto 'azione antifascista'. Lunedì andrò a sporgere denuncia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

