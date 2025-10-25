Il giallo del doppio giallo per Gilmour | l' arbitro non aveva ammonito lo scozzese ma Di Lorenzo

Altro momento adrenalinico nella sfida del Maradona dopo il rigore concesso alla squadra di Conte: un'errata inquadratura fa pensare al fatto che il centrocampista azzurro fosse stato ammonito due volte e non espulso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il giallo... del doppio giallo per Gilmour: l'arbitro non aveva ammonito lo scozzese, ma Di Lorenzo

