Quando si parla di letteratura che ha attraversato i secoli, pochi titoli possono vantare una longevità e una risonanza culturale pari a quella di Il Genji monogatari dell’“imperatrice della penna” giapponese, Murasaki Shikibu. Composto all’inizio del XI secolo, durante l’epoca Heian, racconta la vita, gli amori e le insidie nella corte imperiale attraverso gli occhi del brillante e seducente principe Hikaru Genji. Una storia che parla di potere, bellezza, desiderio, ma anche della caducità della vita, della solitudine dietro il trono e della complessità dei sentimenti. In un’Italia in cui il manga è ormai parte integrante della cultura pop, arriva ora la notizia che l’adattamento fumettistico firmato da Waki Yamato — storica mangaka appassionata di cultura classica – sarà tradotto e pubblicato nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Genji Monogatari, il romanzo più antico del mondo, diventa manga in Italia