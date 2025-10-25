Il Garante privacy strapazza Ranucci Sue accuse gravissime mi tutelerò

Laverita.info | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista, punito per aver diffuso un audio di Gennaro Sangiuliano, aveva bollato l’Authority come «emanazione del governo». Il presidente Pasquale Stanzione: «Sono parole lesive, salvaguarderemo la nostra dignità istituzionale». 🔗 Leggi su Laverita.info

