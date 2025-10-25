George Clooney ha commentato con ironia il clamoroso furto avvenuto al Louvre di Parigi lo scorso 19 ottobre, quando alcuni ladri hanno sottratto otto gioielli dal valore superiore ai 100 milioni di dollari. L’attore, intervistato giovedì 23 ottobre sul red carpet della premiere del suo nuovo film Jay Kelly all’AFI Fest di Los Angeles, non ha potuto fare a meno di collegare l’evento alla saga di Ocean’s Eleven, di cui è protagonista “Un ladro professionista come me può essere solo fiero di quei ragazzi”, ha scherzato Clooney parlando con Variety. L’attore si è detto particolarmente colpito dalla capacità dei malviventi di aver portato a termine il colpo in pieno giorno e ha ironizzato: “È stato fantastico, voglio dire, fantastico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Il furto al Louvre sarà in Ocean's 14? – Clooney scherza: "Sono fiero di quei ladri"