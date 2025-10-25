Il fratello capo dello Stato mantiene l’ assoluto riserbo sulla ferita familiare riaperta

E lui parla delle guerre, «scellerate», che stanno mettendo a rischio la convivenza civile. Poi degli «squilibri geopolitici crescenti», che influiscono sul nostro futuro. E dei dazi: «Le pericolose chiusure protezionistiche alterano il mercato e producono danni all'economia Ue e italiana». Così, anche nel giorno della svolta sull'omicidio di suo fratello Piersanti, con un prefetto arrestato per depistaggio e nuovi scenari che si spalancano, il presidente continua a fare il presidente, chiedendo all'Europa di fare «massa critica per difendere il libero commercio». Nessun commento, nessuna emozione filtra per la ferita familiare che si riapre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il fratello capo dello Stato mantiene l’"assoluto riserbo" sulla ferita familiare riaperta

Contenuti che potrebbero interessarti

Svolta nell'omicidio di Piersanti Mattarella, fratello dell'attuale capo dello Stato - facebook.com Vai su Facebook

Il fratello di Gene Gnocchi a capo di un team Vannacci: “Papà partigiano, ma sto con il generale” - X Vai su X

Il fratello capo dello Stato mantiene l’"assoluto riserbo" sulla ferita familiare riaperta - Piersanti Mattarella, all'epoca presidente della Regione Sicilia, e suo fratello Sergio che cerca di tirarlo fuori dalla berlina crivellata da otto colpi di pistola. Da msn.com

Chi era Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica: l'omicidio e la possibile svolta - Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, era presidente della Regione Sicilia quando fu assassinato nel giorno dell'Epifania del 1980, a Palermo, da ... Segnala ilmessaggero.it