Il formaggio al centro della città | Forme accende il weekend dei bergamaschi
Bergamo. Il mondo dei formaggi al centro della città. Nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre all’interno della Sala dei Giuristi di Piazza Vecchia in Città Alta, si è dato il via alla decima edizione di “Forme”, progetto di valorizzazione del comparto lattiero-caseario, che dal 2015 arricchisce il patrimonio enogastronomico di Bergamo e dintorni. Un evento che attirerà l’attenzione dei bergamaschi fino a domenica 26 ottobre, terzo e ultimo giorno. E per l’edizione 2025 il tutto si amplia: “Dietro le Forme delle Cheese Valley” è il titolo della rassegna di quest’anno. Infatti, “ Forme”, evento promosso dalla Camera di Commercio di Bergamo, coinvolge non solo Bergamo e le valli attorno a sé (dalle Orobie fino alla Valle Camonica e dalla Valtellina alla Valsassina), ma per la prima volta sono state incluse nella manifestazione ben altre tre province lombarde: Brescia, Lecco e Sondrio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
News recenti che potrebbero piacerti
In centro a Brescia sta per nascere una boutique del formaggio - X Vai su X
Cesena, dall’Osteria Fondo nasce “Fondo Fromagerie”: “In centro arriva il formaggio di alta qualità” - facebook.com Vai su Facebook