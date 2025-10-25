Bergamo. Il mondo dei formaggi al centro della città. Nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre all’interno della Sala dei Giuristi di Piazza Vecchia in Città Alta, si è dato il via alla decima edizione di “Forme”, progetto di valorizzazione del comparto lattiero-caseario, che dal 2015 arricchisce il patrimonio enogastronomico di Bergamo e dintorni. Un evento che attirerà l’attenzione dei bergamaschi fino a domenica 26 ottobre, terzo e ultimo giorno. E per l’edizione 2025 il tutto si amplia: “Dietro le Forme delle Cheese Valley” è il titolo della rassegna di quest’anno. Infatti, “ Forme”, evento promosso dalla Camera di Commercio di Bergamo, coinvolge non solo Bergamo e le valli attorno a sé (dalle Orobie fino alla Valle Camonica e dalla Valtellina alla Valsassina), ma per la prima volta sono state incluse nella manifestazione ben altre tre province lombarde: Brescia, Lecco e Sondrio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Il formaggio al centro della città: “Forme” accende il weekend dei bergamaschi