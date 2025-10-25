Il Foiano a caccia del colpo Piccirillo vuole il riscatto
FOIANO Inizia questo pomeriggio la settima giornata del campionato di Promozione. Nel girone C infatti saranno Acquaviva e Foiano ad inaugurare questo turno con l’anticipo in programma alle 15. Per gli amaranto si tratta dell’ultimo impegno di una settimana difficile e non solo per questioni calcistiche. Il Foiano infatti sabato scorso aveva chiesto e ottenuto il posticipo della partita interna contro il Pontassieve per la scomparsa di Lorenzo Liberatori, dirigente delle giovanili. Nel recupero di campionato la formazione ospite, allenata dall’aretino Bonini, si è imposta per per 2-0 risalendo nella colonna di sinistra della graduatoria, lasciando gli amaranto del tecnico Piccirillo nella zona bassa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
