Il fischio a 8 secondi dal contatto i 4 minuti di check | cos' è successo sul rigore di Napoli-Inter

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 29' contatto in area tra Mkhitaryan e Di Lorenzo che induce Mariani a fischiare il penalty "in differita". Grandi proteste di Barella e Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il fischio a 8 secondi dal contatto i 4 minuti di check cos 232 successo sul rigore di napoli inter

© Gazzetta.it - Il fischio a 8 secondi dal contatto, i 4 minuti di check: cos'è successo sul rigore di Napoli-Inter

Contenuti che potrebbero interessarti

fischio 8 secondi contattoIl fischio a 8 secondi dal contatto, i 4 minuti di check: cos'è successo sul rigore di Napoli-Inter - Al 29' contatto in area tra Mkhitaryan e Di Lorenzo che induce Mariani a fischiare il penalty "in differita". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fischio 8 Secondi Contatto