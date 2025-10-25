Il fischio a 8 secondi dal contatto i 4 minuti di check | cos' è successo sul rigore di Napoli-Inter
Al 29' contatto in area tra Mkhitaryan e Di Lorenzo che induce Mariani a fischiare il penalty "in differita". Grandi proteste di Barella e Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
