Sembrava una bella favola d'amore destinata al lieto fine e invece la storia tra Giulio Berruti e Maria Elena Bosch i si è conclusa con addio inatteso. Le strade dell'attore e dentista romano e dell'ex ministro si sono separate e dopo l'indiscrezione fatta trapelare da Dagospia, a confermare la fine della relazione è stata Boschi con un conciso " sì, purtroppo " confessato alla rivista Chi. Insieme dal 2019, Berruti e Boschi stavano progettando di allargare la famiglia ma il sogno di un figlio si è infranto all'inizio dell'autunno. Il colpo di fulmine. Maggio 2015. Maria Elena Boschi è Ministro per le riforme costituzionali e partecipa in vesti non ufficiali alla prima del film di Walter Veltroni "I bambini sanno " a Roma.

© Ilgiornale.it - Il film di Veltroni, il party, i paparazzi, la rottura: la storia d'amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi