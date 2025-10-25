Il figlio dell’attore di Psycho attacca Monster su Ed Gein | Non lo guarderò mai

Osgood Perkins, regista di successo noto per film horror come Longlegs e The Monkey, ha preso una posizione netta contro la nuova serie Netflix Monster: la storia di Ed Gein, prodotta da Ryan Murphy. Il motivo della sua indignazione è personale: la serie vede tra i personaggi principali suo padre Anthony Perkins, l’iconico interprete di Norman Bates nel capolavoro di Alfred Hitchcock Psycho del 1960. In dichiarazioni rilasciate a TMZ, il regista non ha usato mezzi termini: “Non la toccherei nemmeno con un palo di tre metri”, ha affermato con fermezza. Perkins è contrario a progetti che contribuiscono alla spettacolarizzazione di storie di true crime e alla “netflix-izzazione” di fatti di cronaca realmente accaduti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

