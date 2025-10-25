Il Festival dello Spettacolo continua con Conti De Martino Allevi Irama Rovazzi

Grande debutto per Il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, il programma del secondo giorno. Grande debutto per Il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, che ieri ha preso il via negli spazi del Superstudio Più a Milano. Dopo il taglio del nastro insieme a Gerry Scotti, al Festival sono arrivati – tra i tanti – Michelle Hunziker, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Giorgia, Orietta Berti, Roberto Bolle, Alfa, Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Mara Maionchi, Rettore con il suo karaoke, Cristina D’Avena e molti altri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Il Festival dello Spettacolo continua con Conti, De Martino, Allevi, Irama, Rovazzi

