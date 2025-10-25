Il festival dei Dilettanti alla Fiera di Ferrara Quarto Tempo oggi il gran finale Abodi | Servono stadi moderni
Si conclude oggi a Ferrara, con la presentazione dei nuovi format per eventi regionali e provinciali e la partita dimostrativa di Futs All, prima della relazione finale del Presidente Giancarlo Abete, al quartiere fieristico la seconda edizione di LND Quarto Tempo - L’innovazione del calcio dilettantistico, promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti con il patrocinio di Figc, Regione Emilia-Romagna, Istituto Superiore di Sanità, Comune di Ferrara e Ferrara Expo. Ieri ’ Vinciamo Insieme - Il calcio a portata di mano ’, che unisce eSport, calcio balilla e calcio da tavolo in una visione inclusiva e solidale, è stato raccontato da Santino Lo Presti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
