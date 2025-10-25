Il femminicidio di Luciana Ronchi Luigi Morcaldi era in via Grassini già il giorno prima | Era arrabbiato con la moglie urlava

Milano –   Luigi Morcaldi, il killer reo confesso dell’ex compagna Luciana Ronchi, ha dichiarato durante il primo interrogatorio: “Ero lì che parlavo con la portinaia, solo solo passato per andare dal tabaccaio, io vado avanti e indietro di là, non so come spiegarglielo. Forse andavo, uscivo dal box, dal tabaccaio; ieri ho incontrato la portinaia che era lì con una signora col cane e mi sono fermato a parlare della situazione: era la prima volta che ne parlavo con qualcuno. Io da via Grassini passo molto spesso, taglio il parco e taglio il pezzo di marciapiedi. La portinaia si chiama G., con lei ironizzavo, dicevo ‘Avevi ragione te, dovevamo intestarla a tutti e due la casa’”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

