Milano – Luigi Morcaldi, il killer reo confesso dell’ex compagna Luciana Ronchi, ha dichiarato durante il primo interrogatorio: “Ero lì che parlavo con la portinaia, solo solo passato per andare dal tabaccaio, io vado avanti e indietro di là, non so come spiegarglielo. Forse andavo, uscivo dal box, dal tabaccaio; ieri ho incontrato la portinaia che era lì con una signora col cane e mi sono fermato a parlare della situazione: era la prima volta che ne parlavo con qualcuno. Io da via Grassini passo molto spesso, taglio il parco e taglio il pezzo di marciapiedi. La portinaia si chiama G., con lei ironizzavo, dicevo ‘Avevi ragione te, dovevamo intestarla a tutti e due la casa’”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il femminicidio di Luciana Ronchi. Luigi Morcaldi era in via Grassini già il giorno prima: “Era arrabbiato con la moglie, urlava...”