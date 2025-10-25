il duomo di barga diventa un gioiello prezioso

. Era già accaduto questa estate per la Rocca Ariostesca simbolo di Castelnuovo e ora accade per il Duomo, più che un simbolo per i barghigiani. Diviene un prezioso monile, un gioiello ispirato al simbolo più iconico della città. Realizzato interamente a mano nei laboratori orafi del brand he lo produce; il gioiello è in argento 925 brunito e racchiude l’essenza del Duomo, reinterpretandone i dettagli architettonici attraverso una lavorazione artigianale di alta precisione Il progetto viene presentato stamani nella sala consiliare di palazzo Pancrazi, con la benedizione anche del comune di Barga, visto che questo gioiello non solo promuoverà la bellezza di Barga in chi lo indossa, ma viene anche da una azienda molto legata alla Barga Scot Connection, la Moriconi Italy, brand di gioielleria nato a Barga nel 2013 per volontà di Andrea Pellegrineschi e William Moriconi e che in Scozia, a Glasgow, ha riscosso un notevole successo imprenditoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

