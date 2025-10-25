Il duello Rossi-Marquez a Sepang dieci anni dopo

Una coincidenza perfetta, da sembrare studiata a tavolino. Il decimo anniversario del Gran premio più chiacchierato della storia del Motomondiale casca in un altro weekend di gara nello ste. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il duello Rossi-Marquez a Sepang dieci anni dopo

Contenuti che potrebbero interessarti

"È un figlio di pu***na… tutte le staccate apposta per buttarmi fuori". A dieci anni dal famigerato “Sepang Clash”, il documentario ufficiale della MotoGP riporta in luce i momenti mai visti del duello tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Tra i contenuti inediti spicc - facebook.com Vai su Facebook

Valentino Rossi leggendario, trionfo a Indianapolis 17 anni dopo lo storico duello con Hayden https://telenicosia.it/valentino-rossi-leggendario-trionfo-a-indianapolis-17-anni-dopo-lo-storico-duello-con-hayden/… - X Vai su X

Il duello Rossi-Marquez a Sepang dieci anni dopo - Il decimo anniversario del Gran premio più chiacchierato della storia del Motomondiale casca in un altro weekend di gara nello stesso luogo. Segnala ilfoglio.it

Rossi e Marc Marquez, quei retroscena inediti sull'incidente a Sepang 2015: "Volevo solo ucciderlo. Bel calcio, bravo!" - Dieci anni dopo da quello scontro, consegnato alla storia della MotoGp, escono fuori nuovi dialoghi e audio dei piloti e di chi era ai box Yamaha e Honda ... Secondo corrieredellosport.it

Valentino Rossi contro Marc Marquez a Sepang, il video inedito dopo 10 anni: “Volevo ammazzarlo” - A dieci anni dal famigerato "Sepang Clash", il documentario ufficiale della MotoGP riporta in luce i momenti mai visti del duello tra Valentino ... Riporta fanpage.it