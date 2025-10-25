Il Duca degli Abruzzi ospita le imprenditrici agricole under 40 di Cia
Quasi 500 imprese agricole femminili under 40 operano oggi nella provincia di Padova. Il settore registra una forte ripresa, soprattutto dopo la pandemia Covid. Questa realtà è stata al centro dell’incontro-testimonianza promosso da “Donne in Campo” di Cia Padova nell’Aula Magna dell’Istituto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
